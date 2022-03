Festival Résonance(s): Nulle part est un endroit Pau, 24 mars 2022, Pau.

Festival Résonance(s): Nulle part est un endroit Théâtre Saragosse 17 Avenue de Saragosse Pau

2022-03-24 – 2022-03-24 Théâtre Saragosse 17 Avenue de Saragosse

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR 5 23 La danseuse et chorégraphe Nach poursuit son parcours de collaboration avec la scène Espaces Pluriels. Après ses solos Cellule et Beloved Shadows, une série de performances, de rencontres et d’ateliers de transmission, elle revient chargée de toute l’énergie qui la caractérise, de la puissance de sa danse et de la générosité de son rapport à l’autre pour évoquer son parcours de krumpeuse et surtout la manière dont son identité s’est forgée dans la découverte de cette danse mais aussi dans la manière très singulière qu’elle a de la transcender.

Nach rencontre le krump à l’âge de 22 ans devant l’Opéra de Lyon après avoir vu Rize, le film documentaire de David Lachapelle consacré à cette danse urbaine. La rue est sa première école.

+33 5 59 84 11 93

Espaces Pluriels

