Festival Résonance(s): Neighbours Pau, 15 mars 2022, Pau.

Festival Résonance(s): Neighbours Théâtre Saragosse 17 Avenue de Saragosse Pau

2022-03-15 – 2022-03-15 Théâtre Saragosse 17 Avenue de Saragosse

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR 5 23 Neighbours s’inscrit dans le sillage d’un duo dansé par le performeur hors normes Rauf « RubberLegZ » Yasit et le danseur et chorégraphe contemporain Brigel Gjoka dans A Quiet Evening of Dance (2018), création dans laquelle William Forsythe tissait ensemble les enluminures de la danse baroque et les figures virtuoses du break.

Cette nouvelle chorégraphie, dont la première partie est écrite avec la collaboration du maître, interroge l’héritage culturel des deux danseurs : traditions kurdes pour RubberLegZ et albanaises pour Brigel Gjoka. Le premier, artiste visuel, chorégraphe et danseur autodidacte, se définit comme « abstract b-boy » développant un style unique, mélange de flexibilité, de yoga, de danse contemporaine et de break.

Espaces Pluriels

Théâtre Saragosse 17 Avenue de Saragosse Pau

