du samedi 20 mars au mardi 20 avril à Musée Alexandre Dumas

Le musée Alexandre Dumas participe à la deuxième édition du festival littéraire biennal qui anime le territoire régional pendant un mois, du 20 mars au 20 avril 2021 ! Pour que la littérature soit une fête ! Résonances, c’est à chaque édition une nouvelle thématique, avec une exposition éclatée dans chaque lieu participant, un catalogue d’exposition et un mois d’événements dans les Hauts-de-France, sous réserve de la réouverture des lieux culturels aux publics. Placée cette année sous le thème Auteur/Lecteur, le Festival Résonances explore les liens qui se tissent entre les auteurs de notre région et leur lectorat, passé, présent ou futur. Cette deuxième édition se déploie sous une forme inédite, en ligne, grâce au site internet dédié au Festival. [**[https://resonances-festival.fr/](https://resonances-festival.fr/)**](https://resonances-festival.fr/) Vous y trouverez le programme des événements prévus en ligne et en présentiel, disponible depuis le 25 février. Puis, à partir du 20 mars : – La version numérique de l’exposition Auteur/Lecteur, accompagnée du catalogue téléchargeable en ligne, dans son intégralité et par auteur. – Des tables rondes en visioconférence, ouvertes et accessibles à tous. – Une chaine Youtube qui héberge podcasts, capsules vidéo de lectures et de visites virtuelles, retransmissions des conférences… – Un portail ressources rassemblant des propositions multi-supports, instructives et ludiques. – Chacun des dix-huit auteurs du patrimoine représentés dans le Festival a sa propre page, riche d’informations : une biographie, les structures et événements reliés, les liens vers les pages dédiées du catalogue d’exposition et vers les contenus enrichis du portail ressources. Résonances, c’est aussi un festival participatif et collaboratif, avec des quizz et activités en ligne, des jeux concours, des appels à participation et à témoignages. Pour cette édition exceptionnelle, le festival s’invite chez vous. Alors, entrez en Résonances ! **Attention !** le musée Alexandre Dumas étant fermé au public selon les directives gouvernementales, le panneau d’exposition du Festival concernant Alexandre Dumas et le catalogue de l’exposition sont en libre accès à la médiathèque Alexandre Dumas à Villers-Cotterêts sur les horaires d’ouverture au public. Renseignements sur [www.mediatheque-alexandre-dumas.fr](http://www.mediatheque-alexandre-dumas.fr) Les rencontres du patrimoine littéraire et de la création Musée Alexandre Dumas 24 rue Demoustier, 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Aisne

