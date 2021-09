Festival Resonance : Raphaël Fragil + Elen Huynh + Ashukju Trempo – La Fabrique Ile de Nantes, 23 octobre 2021, Nantes.

2021-10-23

Horaire : 18:00 23:00

Gratuit : oui Entrée libre.

Abstrack, collectif associatif depuis 10 ans, entretient depuis toujours un lien singulier à la musique. À travers leur expérience festive, ils et elles explorent la relation fusionnelle entre le corps et le son. Cherchant à aller au-delà de la seule dimension festive, le collectif a étendu ses recherches à d’autres domaines : sensitif, thérapeutique, philosophique… Avec toujours en tête, la volonté permanente d’étendre leurs connaissances musicales et surtout de partager des moments d’évasion musicaux privilégiés avec leur public. Le Resonance festival est l’aboutissement de ces questionnements. Cette série d’évènements propose de mettre en valeur des artistes aux esthétiques musicales moins visibles sur la scène électronique actuelle, telle que l’ambient ou la musique méditative. L’occasion de repenser les manières d’écouter et de vivre des concerts, à travers des dispositifs scénographiques plus introspectifs. Raphaël Fragil – DJ set – Ambient : C’est à Nantes qu’est né Fragil Musique, label atypique, lancé par Raphaël. Ni clairement house, ni exclusivement techno : c’est une histoire collective et fraternelle avant tout. Dans des sets toujours pensés pour le dancefloor, Fragil s’affirme comme un label français aux choix artistiques audacieux. Toujours en gardant l’esprit de la techno de Detroit ou l’énergie de scène house new-yorkaise, les sets de Raphaël sont versatiles et équilibrés, toujours en recherche d’harmonie musicale. Pour le Resonance Festival, il explorera de nouvelles contrées plus ambiantes, en y ajoutant sa patte reconnaissable. Ashükju – Live – Ambient Musique expérimentale : Ashükju est un projet hybride de musique expérimentale, mêlant chant incantatoire et poétique, sons électroacoustiques et paysages oniriques. Elle incarne un mythe à travers ses lives et propose une musique obscure venue des profondeurs de l’être. Ce projet est le désir de partager une expérience immersive et contemplative, une errance à travers un ailleurs peuplé de vestiges et d’étrangetés. Elen Hyunh – Live – Ambient : La DJ et artiste Elen Huynh explore les limites entre les mots et la musique. Elle les mixe, les tord, les fait chatoyer pour mieux l’utiliser comme un instrument et dessiner une narration. Son travail, au limite entre musique expérimentale, ambiant et noise music, rappelle celui d’autres artistes DJ comme Tutu from Barcelona. Une carte blanche Trempo à Abstrack.Cartes Blanches est un dispositif de la Ville de Nantes. Il s’adresse aux acteurs·rices culturel·les de la région et à l’ensemble des associations de l’Île de Nantes qui souhaitent organiser un événement public à Trempo : concert, spectacle, conférence, projection, table-ronde… > Covid-19 : l’accès aux événements est soumis à la présentation d’un pass sanitaire, pour toute personne dès 12 ans.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com 02 40 46 66 33 https://trempo.com