Festival René-Caillié de l'Aventure 2021-11-03 – 2021-11-07

Mauzé-sur-le-Mignon Deux-Sèvres Mauzé-sur-le-Mignon 25è édition. Bienvenue aux marcheurs, rêveurs, adeptes de sports en eaux vives, motards, passionnés de sciences ou simplement curieux.

Une maquette, dans la salle omnisports, comme point de ralliement de ce festival. Un voyage immobile du Cambodge à l’Amazonie, de la Guyane au Pakistan ou du Maroc à l’Himalaya. Inauguration le 3 nov., à 18h30. Remise du prix littéraire René-Caillié à Lodewijk Allaert pour “Carpates, la traversée de l’Europe sauvage” et la Bourse de l’aventure à Léopoldine Tetenoire qui projette un tour de France à vélo. Présentation du court-métrage “Le Phare du bout du monde” et intervention d’André Bronner, dit “Yul”, à l’issue. Toute la semaine, films, conférences, expos, dédicaces… 25è édition. Bienvenue aux marcheurs, rêveurs, adeptes de sports en eaux vives, motards, passionnés de sciences ou simplement curieux.

