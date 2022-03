Festival Rencontres sur les Docks #18 au cinéma l’Atalante Cinéma l’Atalante,, 6 avril 2022, Bayonne.

Festival Rencontres sur les Docks #18 au cinéma l’Atalante

du mercredi 6 avril au samedi 9 avril à Cinéma l’Atalante,

Les RENCONTRES SUR LES DOCKS font leur retour au printemps avec une édition DU 6 AU 9 AVRiL prochain consacrée au thème du nous : le cinéma comme un territoire collectif à explorer ensemble, où s’affirme aussi une vision de la société, de liens qui nous libèrent plutôt qui nous enferment, et surtout des identités multiples, mélangées, en construction… D’où la place accordée à la jeunesse et aux luttes d’ici et d’ailleurs, puisqu’il s’agit toujours de conquérir des droits, une place dans le monde ou dans la mémoire collective. Des films comme NOUS, RETOUR À REIMS, LES GRAINES QUE L’ON SÈME, NOS CORPS SONT VOS CHAMPS DE BATAILLES seront là pour nous le rappeler, comme d’autres œuvres, plus intimes ou décalées, toujours engagées dans leurs manières de faire et leurs écritures singulières. Le festival accueillera un focus consacré au cinéma et à la question basque avec pas moins de cinq films (ALTASU, L’HYPOTHÈSE DÉMOCRATIQUE, PASAIA, L’HISTOIRE D’UN VOLANT, MAIXABEL), ainsi qu’une résidence tournée vers la jeune création. Et toujours, des invités, de la musique, de la radio avec Dia ! et plein de moments partagés… ViVE LE COLLECTiF, ET RENDEZ-VOUS LE 6 AVRiL ! [[http://www.lesdocks.org/](http://www.lesdocks.org/)](http://www.lesdocks.org/)

Séance à l’unité (tarifs habituels) ou carte 5 places (tarif normal : 25€ / adhérent et moins de 26 ans : 20€)

Films, débats, expo, musique

Cinéma l’Atalante, 3-5 Quai Amiral Sala, 64100 Bayonne Bayonne Citadelle Pyrénées-Atlantiques



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T16:00:00 2022-04-06T23:00:00;2022-04-07T14:15:00 2022-04-07T23:00:00;2022-04-08T14:30:00 2022-04-08T23:00:00;2022-04-09T15:00:00 2022-04-09T23:00:00