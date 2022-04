Festival Rencontres & Racines Audincourt, 24 juin 2022, Audincourt.

Festival Rencontres & Racines Audincourt

2022-06-24 – 2022-06-26

Audincourt Doubs Audincourt

21 EUR Depuis 1990, le festival Rencontres&Racines met en avant des groupes de musiques et des artistes venus partager et faire découvrir leurs univers musicaux et artistiques.

Le festival représente bien plus que de simple concert de musiques. De nombreuses expositions sont organisées au cœur même du festival afin de partager diverses cultures venues du monde. Des débats et conférences sur des sujets sociétales sont également prévus, et ce, en plein air au bord du Doubs. Enfin, des animations seront proposées pour tous, autour de la danse et de la lecture notamment, afin de découvrir ces domaines et des cultures sous d’autres angles.

Le festival Rencontres&Racines a pour but de réunir toutes et tous avec l’objectif de partager et de faire découvrir différents univers.

festivaliers@audincourt.fr +33 3 81 36 37 84

