Festival « Rencontres musicales de Jaugette »

Indre Obterre Les rencontres musicales de Jaugette c’est faire venir la musique des grandes villes en campagne, offrir au public un programme exigeant et de qualité, faciliter les rencontres entre musiciens expérimentés et jeunes. Sur le thème « Musique et Plumes », le Manoir de Jaugette propose une douzaine d’événements. vous pourrez venir découvrir des artistes de renommée internationale, des artistes soutenus par la Région Centre-Val de Loire, ainsi que des jeunes musiciens professionnels.

le quatuor des accordéons « Aeolina » ouvrira le festival, il proposera une version extraordinaire de la symphonie Fantastique de Berlioz. Pour cette 16ème année, les Rencontres musicales du Manoir des arts proposent le thème » Musique et Plumes », des concerts allant de la musique folklorique au récital. Pour tous les mélomanes ! jaugette@gmail.com http://www.jaugette.com/ Rencontres Musicales de Jaugette

