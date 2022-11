Festival – Rencontres & Cinéma : Water Boulzicourt Boulzicourt Catégorie d’évènement: Boulzicourt

2022-12-10 – 2022-12-10 Boulzicourt Ardennes 54 Rue de la République Mairie Boulzicourt Pour cette 4ème édition, le festival cinématographique « Rencontres & Cinéma » organisé par la Communauté de Communes en partenariat avec le réseau de lecture publique aura pour thématique : l’écologieProgramme : 14h00 : Visite libre et guidée du château d’eau (jusque 15h30)16h00 : Projection du film « WATER, LE POUVOIR SECRET DE L’EAU »17h30 : Débat suivi d’une dégustation de produits locauxExposition « Actions développement durable » visible à la mairie culture@lescretes.fr +33 6 81 94 33 02 https://agenda.cretespreardennaises.fr/user-calendar/events/event?id=1092 Boulzicourt

