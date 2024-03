Festival Rencontres Cinéma-Nature Salle Laurent Grillet Dompierre-sur-Besbre, vendredi 5 avril 2024.

Festival Rencontres Cinéma-Nature Salle Laurent Grillet Dompierre-sur-Besbre Allier

Le FESTIVAL du Lien Homme-Nature

Pendant trois jours projections, expositions, balades hors des sentiers battus, Repar’café, animations nature et marché éthique

Un bal folk et des concerts de musique d’ici et d’ailleurs.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 15:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Salle Laurent Grillet Route de Vichy

Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cistudesetcompagnie@gmail.com

L’événement Festival Rencontres Cinéma-Nature Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2024-02-23 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire