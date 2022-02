Festival rencontres Cinéma-Nature Dompierre-sur-Besbre Dompierre-sur-Besbre Catégories d’évènement: Allier

Dompierre-sur-Besbre Allier Dompierre-sur-Besbre Le festival vous invite à prendre le temps de la réflexion sur notre rapport au monde, à travers les regards croisés d’artistes cinéastes, plasticiens, street-artistes, musiciens, danseurs… +33 4 70 34 62 81 https://www.rencontres-cinema-nature.eu/ Dompierre-sur-Besbre

