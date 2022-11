Festival – Rencontres & Cinéma : L’illusion verte Attigny Attigny Catégorie d’évènement: Attigny

2022-12-03 – 2022-12-03 Attigny Ardennes 23 rue André DHÔTEL A.L.E. Attigny Pour cette 4ème édition, le festival cinématographique « Rencontres & Cinéma » organisé par la Communauté de Communes en partenariat avec le réseau de lecture publique aura pour thématique : l’écologie.Programme : 15h00 : Visite de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALE)16h00 : Projection du film « L’ILLUSION VERTE »17h30 : Débat en présence de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat suivi d’une dégustation de produits locaux.Exposition « Actions développement durable » visible à la médiathèque André DHÔTEL (21 place Charlemagne) culture@lescretes.fr +33 6 81 94 33 02 https://agenda.cretespreardennaises.fr/user-calendar/events/event?id=1091 Attigny

