Festival Rencontre Folklore Traditions et Terroirs Vrigne aux Bois Vrigne aux Bois Catégorie d’évènement: Vrigne-aux-Bois

Festival Rencontre Folklore Traditions et Terroirs Vrigne aux Bois, 26 juin 2022, Vrigne aux Bois. Festival Rencontre Folklore Traditions et Terroirs Forge Gendarme Vrigne aux Bois

2022-06-26 – 2022-06-26

Forge Gendarme Vrigne aux Bois 08330 Vrigne aux Bois Le groupe de danses folkloriques est né en 1987 par la volonté d’habitants du village, aidés par Josette LEBLANC, désireux bénévolement de faire connaître et apprécier le folklore ardennais français et wallon.Les « RAMOUNIS » sont originaires de BOSSEVAL, dans les Ardennes françaises, à quelques pas de la frontière belge et de l’Ardenne wallonne, un peu au nord de l’axe Charleville-Mézières/Sedan, au nord-nord-est de Vrigne-Aux-Bois. C’est le seul groupe folklorique ardennais qui respecte strictement les données traditionnelles (costumes, musiques, traditions, …).Ils sont « RAMOUNIS » car leurs aïeux travaillaient dans les bois et fabriquaient des ramons de boule (des balais en bouleau). Ce sobriquet concerne d’ailleurs tous les habitants du village.Chaussés de sabots ou de souliers, magnifiques dans leurs costumes de paysans ardennais, c’est tout un récital de danses traditionnelles des pays de l’Ardenne de la période 1850-1900 commentées et expliquées en « Parler Ardeûné » que propose cet ensemble .Leurs objectifs : Sauvegarder le patrimoine et les traditions populaires, faire connaître l’héritage du passé par le biais des fêtes, des défilés, des spectacles et des animations. contact@lesramounis.fr http://lesramounis.fr/ Forge Gendarme Vrigne aux Bois

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégorie d’évènement: Vrigne-aux-Bois Autres Lieu Vrigne aux Bois Adresse Forge Gendarme Ville Vrigne aux Bois lieuville Forge Gendarme Vrigne aux Bois

Vrigne aux Bois Vrigne aux Bois https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vrigne-aux-bois/

Festival Rencontre Folklore Traditions et Terroirs Vrigne aux Bois 2022-06-26 was last modified: by Festival Rencontre Folklore Traditions et Terroirs Vrigne aux Bois Vrigne aux Bois 26 juin 2022

Vrigne aux Bois