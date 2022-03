Festival Rencontre des Jonglages : Whenua – Cie P’art 2 rien Parc Départemental Georges Valbon La Courneuve Catégories d’évènement: île de France

La Courneuve

Festival Rencontre des Jonglages : Whenua – Cie P’art 2 rien Parc Départemental Georges Valbon, 6 avril 2022, La Courneuve. Date et horaire exacts : Le mercredi 06 avril 2022

de 14h15 à 15h05

Le mercredi 06 avril 2022

de 11h00 à 12h00

gratuit

Whenua signifie Terre d’origine en polynésien. Les polynésien·ne·s, peuple de voyageurs·euses, associent toujours leur terre d’origine à leur terre d’accueil. Du Haka aux carnavals du nord, du charbon à la perle noir, de Jean Bart à Joseph Kabris, Florent et Jérémie vous présentent leur rencontre à travers la danse hip hop, le cirque et les danses traditionnelles. Parc Départemental Georges Valbon RDV à la Maison Édouard-Glissant, face au Boulodrome, dans le parc départemental Georges-Valbon. L’entrée la plus propre est Tapis Vert sur les communes de La Courneuve – Dugny. Entrée parking et pietonnes. La Courneuve 93100 Contact : https://maisondesjonglages.fr/diffusions/whenua/ Cirque;Danse;Enfants;Histoire;Humour;Loisirs;Théâtre

