Festival Rencontre des Jonglages 15e édition ! Cinéma L’étoile La Courneuve Catégories d’évènement: île de France

La Courneuve

Festival Rencontre des Jonglages 15e édition ! Cinéma L’étoile, 8 avril 2022, La Courneuve. Chaque année, la Maison des Jonglages propose aux professionnel·le·s du spectacle vivant de se réunir afin d’échanger sur des problématiques communes. Elle convie également des artistes à présenter leurs projets de création. Rendez-vous le 8 avril !

Date et horaire exacts : Le vendredi 08 avril 2022

de 10h00 à 18h00

gratuit Rencontres professionnelles – Vendredi 8 avril de 10h à 18h au Cinéma L’Étoile, La Courneuve – Page officielle de la ville ! De 10h00 à 12h00 – Matinée de la revue Jonglages : rencontre avec Adolfo Rossomando (Juggling Magazine) De 14h00 à 15h30 – Table ronde en partenariat avec ARTCENA : Comment l’histoire du jonglage nourrit la création jonglée actuelle ? De 14h00 à 16h00 – Présentation de projets jonglés (avec : @Carlo Cerrato, Cie Platatà, Cie Si J’y Suis, Collectif Petit Travers, @Cie LPM, Collectif Protocole, Diagonale du vide Idriss Roca, Kathrin Wagner) Cinéma L’étoile 1 allée du Progrès La Courneuve 93120 Contact : https://maisondesjonglages.fr/festival/journee-professionnelle/ infos.maison.jonglages@gmail.com https://www.facebook.com/Maison.des.Jonglages.Scene.Conventionnee https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc_lRHMWze7WFomxTktUgWcO6gNLDaPZeEsddnQlP5IOXEGQ/viewform Réservations ©Thomas Brosset

Détails Catégories d’évènement: île de France, La Courneuve Autres Lieu Cinéma L'étoile Adresse 1 allée du Progrès Ville La Courneuve lieuville Cinéma L'étoile La Courneuve Departement Paris

Cinéma L'étoile La Courneuve Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-courneuve/

Festival Rencontre des Jonglages 15e édition ! Cinéma L’étoile 2022-04-08 was last modified: by Festival Rencontre des Jonglages 15e édition ! Cinéma L’étoile Cinéma L'étoile 8 avril 2022 Cinéma L'Étoile La Courneuve La Courneuve

La Courneuve Paris