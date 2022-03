Festival Renc’Arts – 2ème édition Orin Orin Catégories d’évènement: Orin

Pyrénées-Atlantiques

Festival Renc'Arts – 2ème édition Orin, 5 juin 2022, Orin.

2022-06-05 11:00:00 – 2022-06-05 18:00:00

Orin Pyrénées-Atlantiques Orin 10 10 EUR Deuxième édition du Festival avec au programme :

De 11h à 15h : Repas fermier

De 11h à 18h : Village des exposants avec de la musique, des chants et de la danse jusqu’à 15h30.

A 16h : Pièce de Théâtre jeune public “Petit Poucet” avec la Compagnie Les Pieds Dans l’Eau.

Orin

