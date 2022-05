Festival Renc’Arts – 2ème édition, 4 juin 2022, .

Festival Renc’Arts – 2ème édition

2022-06-04 15:00:00 – 2022-06-04 00:00:00

5 5 EUR Deuxième édition du Festival avec au programme :

De 15h à 16h : Spectacle de Marionnettes “Le placard du balai” avec la Compagnie THEATRE PAS SAGE.

De 17h à 18h : Théâtre de rue avec la pièce “Le Malalego” du COLLECTIF CARAVELLE.

De 14h à 19h : Clown en déambulation avec BANJO BARJO, Magie de Rue avec BASTIAN le Magicien, village d’enfant (stands ateliers créatifs, jeux en bois, jeux au sol, stand barbe à papa, machine à pop corn et crêpes), atelier cirque avec l’école de cirque Circulons et maquillage animé par une maquilleuse professionnelle de l’association COULEURS EN FOLIE.

19h : Village Food Truck et animation musicale avec MARTIN SWAMPS.

De 21h à 22h : Pièce de Théâtre “Le Coquelicot” avec la compagnie VICE VERSA.

De 22h30 à minuit : Concert avec MANGO SOCIAL CLUB.

Banjo Barjo

dernière mise à jour : 2022-03-20 par