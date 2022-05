Festival Renc’Arts – 2ème édition

Festival Renc’Arts – 2ème édition, 3 juin 2022, . Festival Renc’Arts – 2ème édition

2022-06-03 20:30:00 – 2022-06-03 00:00:00 5 5 EUR Deuxième édition du Festival avec au programme :

20h30 : cérémonie d’ouverture orchestrée par les bénévoles de l’association O.L.E.

De 21h à 22h : Pièce de théâtre “L’invité” avec la compagnie VICE VERSA.

22h30 : Concert avec le groupe PAPEL MOJADO Deuxième édition du Festival avec au programme :

