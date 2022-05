Festival Renaît’Sens

2022-08-16 10:00:00 – 2022-08-20 23:00:00 Cinq jours de festival pour rendre un hommage sensoriel à la Renaissance du site patrimonial de la Maison du Contrôleur des écluses et de son jardin.

Au programme : lectures, siestes sonores, goûter-philo, apéros spectacles… arlequin.passeursdhistoires@gmail.com Cinq jours de festival pour rendre un hommage sensoriel à la Renaissance du site patrimonial de la Maison du Contrôleur des écluses et de son jardin.

Au programme : lectures, siestes sonores, goûter-philo, apéros spectacles…

