Meuse Le Festival RenaissanceS est un évènementiel majeur pour le territoire depuis 1997, devenu aujourd’hui un évènement incontournable marquant le début de la saison estivale.

Mêlant arts vivants et patrimoine, son concept est le suivant : la Renaissance revue sous l’angle contemporain, une confluence des styles, genres et créations formant les «RenaissanceS». Pendant trois jours, la ville se transforme ainsi en un véritable théâtre à ciel ouvert : dramaturgie, performances circassiennes, danse et musique envahissent les rues de la ville. renaissances@barleduc.fr +33 3 29 79 32 65 Bar-le-Duc

