du mardi 3 mai au samedi 7 mai à Amphithéâtre du Lycée George-Sand de Domont

Du 3 au 7 mai se déroule la 1ère édition du festival remue-ménage de Domont, dédié à la création théâtrale émergente. Spectacle d’improvisation, poésie, écriture de plateau, théâtre musical, spectacle sans parole, formes courtes inspirées de textes de rap sont notamment au programme.

Réservation obligatoire, spectacles allant de 6 à 16€, pass illimité 30€

