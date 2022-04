Festival Remp’Arts 2022 : Spectacle “Violette Laprune et le Pukeko” Vaux Vaux Catégories d’évènement: Allier

Vaux

Festival Remp’Arts 2022 : Spectacle “Violette Laprune et le Pukeko” Vaux, 12 juillet 2022, Vaux. Festival Remp’Arts 2022 : Spectacle “Violette Laprune et le Pukeko” Salle des fêtes Les Trilliers Vaux

2022-07-12 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-12 Salle des fêtes Les Trilliers

Vaux Allier EUR Le quoi ? Le « PUKEKO » ? Qu’est ce que c’est que ça ? Ben oui, c’est justement ça le problème… Salle des fêtes Les Trilliers Vaux

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vaux Autres Lieu Vaux Adresse Salle des fêtes Les Trilliers Ville Vaux lieuville Salle des fêtes Les Trilliers Vaux Departement Allier

Vaux Vaux Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vaux/

Festival Remp’Arts 2022 : Spectacle “Violette Laprune et le Pukeko” Vaux 2022-07-12 was last modified: by Festival Remp’Arts 2022 : Spectacle “Violette Laprune et le Pukeko” Vaux Vaux 12 juillet 2022 Allier Vaux

Vaux Allier