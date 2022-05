FESTIVAL REM – REMELFING EN MUSIQUE Rémelfing Rémelfing Catégories d’évènement: 57200

2022-06-04 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-04 23:30:00 23:30:00

Rémelfing 57200 Le Festival REM – littéralement « Rémelfing En Musique » est un festival de musique en plein air mettant en avant des artistes et groupes de musique locaux et régionaux de rock, pop rock, blues mais aussi jazz ou punk. Ouverture du festival vers 19h30 avec la Fanfare Saint Pierre de Rémelfing.

Une seule scène installée sous le chapiteau sur laquelle se produiront deux groupes :

De 20h à 21h30 :

Dreamer – A tribute to Supertramp : Rock, reprises de Supertramp (groupe sarrois)

De 22h à 23h30 :

Dudes of Groove Society : New Funk Music (groupe strasbourgeois) Le festival est caritatif : une partie des bénéfices sera reversée à l’association Agir Ensemble présidée par Charel qui achète du matériel médical pour les personnes atteintes de cancer pour l’hôpital Robert Pax de Sarreguemines. info@festivalrem.eu +33 6 30 46 96 11 https://www.festivalrem.eu/ Interassociation Rémelfing

