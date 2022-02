Festival Reims BD 2022 Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Festival Reims BD 2022 Reims, 11 mars 2022, Reims. Centre Commercial Espace d'Erlon 53 place Drouet d'Erlon Reims

2022-03-11 – 2022-03-11

Reims Marne Le Club ROTARY REIMS SAINT RÉMI organise une rencontre autour de la bande dessinée au profit de Polio Plus, structure qui ambitionne d’éradiquer la poliomyélite à travers le monde. L’objectif : Parvenir à récolter un maximum de fonds destinés à permettre à Polio Plus de poursuivre le plus largement possible sa campagne de vaccination. Accueil Centre Commercial Espace d’Erlon 53 place Drouet d’Erlon Reims

