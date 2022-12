Festival « Région(s) en Scène » Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot Mardi 3 janvier : 14h30 – Obstiné.e.s (danse) – Cie Concordance – Théâtre 15h30 – Je suis tigre (jeune public) – Cie Groupe noces – Auditorium 17h30 – Nos années (théâtre) – Cie des barbares -Espace congrès 21h30 – Eric Lareine (chanson) – Chamonix – Docks – – – – – – Mercredi 4 janvier : 11h45 – A taille humaine (danse) – Cie Délit de façade – Espace congrès 14h30 – Quand les corbeaux auront des dents (jeune public) – Cie Espèce de vie – Théâtre 16h – Ma distinction (théâtre) – Cie Wally – Auditorium 21h – Lula Heldt et Julia Pertuy (chanson) – Docks – – – – – – Jeudi 5 janvier : 10h – La ferme des animaux (théâtre d’objets) – Cie la fleur du boucan – Théâtre 17h30 – Morphine (théâtre) – Cie Troupuscule – Théâtre 21h – 8 novembre (théâtre) – Cie Acétés – Théâtre – – – – – – Vendredi 6 janvier : 10h30 – Le roi Lear – Cie Provisoire – Auditorium 11h30 – Nous (danse) – MMCC – Théâtre Ouvert à tous et gratuit, « Région(s) en scène » est un évènement professionnel à destination des programmateurs et programmatrices de spectacle vivant. Ils sont invités à découvrir une sélection de propositions artistiques reflétant la diversité de la création de notre région. Les spectacles choisis par les adhérents du réseau Pyramid vous sont proposés gratuitement. Vous pouvez réserver vos places à la billetterie du Théâtre (05.65.20.88.60), sur internet (jusqu’à 17h la veille de la représentation) ou sur place avant le spectacle. Exceptionnellement, du mardi 3 au vendredi 6 janvier, la billetterie du théâtre sera ouverte le matin de 10h à 12h, en plus des horaires habituels de 13h à 17h, afin de vous permettre de prendre vos places facilement. Les spectacles se déroulent au théâtre, à l’Auditorium, à l’espace Congrès, et aux Docks. +33 5 65 20 88 60 Théâtre de Cahors circus_pixabay

