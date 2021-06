Montluçon Montluçon Allier, Montluçon Festival régional du livre Montluçon de sa région Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

Festival régional du livre Montluçon de sa région Montluçon, 16 octobre 2021-16 octobre 2021, Montluçon. Festival régional du livre Montluçon de sa région 2021-10-16 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-17 18:00:00 18:00:00 Esplanade Louis II de Bourbon Château des Ducs de Bourbon

Montluçon Allier Montluçon Marraine du festival : Catherine Beaugrand. mfl.ecrivain@sfr.fr +33 6 14 73 29 81 Marraine du festival : Catherine Beaugrand.

Détails Catégories d’évènement: Allier, Montluçon Étiquettes évènement : Autres Lieu Montluçon Adresse Esplanade Louis II de Bourbon Château des Ducs de Bourbon Ville Montluçon lieuville 46.34154#2.60199