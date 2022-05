Festival régional de théâtre amateur 2022: “Solitude(s) ou la liberté du singe” Cahors, 28 mai 2022, Cahors.

Théâtre de Cahors Place François-Mitterrand Cahors

2022-05-28 21:50:00 – 2022-05-28 22:25:00

Cahors Lot

6.5 EUR Public à partir de 14 ans

Réservation sur https://frtc.festik.net/solitudes-ou-la-liberte-du-singe/1

Théâtre contemporain écrit par Marion Gallet et interprété la Compagnie du Bout du Cœur. Cette pièce est présentée hors concours.

Un lieu à l’abandon, hors du temps et hors du monde. Cinq personnes qui vient ensemble, formant une famille disparate mais soudée. Charlie, le toxicomane, Dominic, l’homme-enfant persuadé d’être un coléoptère, Margareth, dont le hoquet annonce l’heure et qui ne peut s’empêcher de faire le ménage, Louise, qui ne se déplace qu’en courant, et La Jeune Fille créent un lieu de cohabitation qui fait aussi office de toile de fond de leurs solitudes. Un lieu hors du monde et hors du temps où le loufoque côtoie l’absurde, où la folie est en étroite relation avec l’exaltation de vivre, où le divin et la mort règnent en maître et où le rêve et la réalité ne forment plus qu’un seul et même ensemble tangible.

Cela cause un drame le jour où La Jeune Fille annonce qu’elle s’en va var elle est guérie.

