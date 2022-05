Festival régional de théâtre amateur 2022: Les rencontres de l’avant-scène

2022-05-26 10:30:00 10:30:00 – 2022-05-28 11:30:00 11:30:00 Les jeudi, vendredi et samedi matin, chaque compagnie passée la veille rencontre les jurys du festival et le public afin d’échanger et de débattre autour des choix artistiques. Les rencontres entre jurys et compagnies se tiennent au foyer du théâtre dans une volonté d’ouvrir ces rencontres à un maximum de public, à l’heure du petit déjeuner, ce sont toujours des rencontres très riches qui permettent aussi ce lien nécessaire entre le théâtre professionnel, amateur et public. dernière mise à jour : 2022-05-09 par

