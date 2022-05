Festival régional de théâtre amateur 2022: “Issue de secours”

Comédie dramatique écrite par Natacha Astuto et interprétée par la Compagnie La Didascalie Comme tous les dimanches, Ambre rend visite à son père Albert pour le repas de midi. Comme toutes les semaines ils parlent du travail d'Ambre, de danse, de musique, du passé, de tout, de rien. Mais ce dimanche est particulier, c'est le dimanche où Albert a pris une décision… Comment Ambre, sa fille chérie va-t-elle réagir? Cett ode à l'amour entre un père et sa fille nous laisse rêveur… et émus.

