Festival régional de théâtre amateur 2022: “Ceux qui partent à l’aventure”

2022-05-27 17:50:00 17:50:00 – 2022-05-27 18:25:00 18:25:00 Public à partir de 10 ans Réservation sur https://frtc.festik.net/ceux-qui-partent-a-l-aventure/1 Tragi-comédie économico-familiale écrite par Noëlle Renaud et interprétée par la Compagnie de 9 à 11. Sélection Festhéa. Au cours d’une randonnée, des promeneurs vont laisser naître dans leurs conversations l’histoire d’un jeune homme qui, après l’échec économique de sa petite affaire, vient demander de l’aide à ses proches. Il essuie refus sur refus et disparaît finalement en laissant une lettre d’adieu. Est-il mort ? A t’il fui à l’étranger ? Y a-t-il un poids de la culpabilité pour ceux qui ne l’ont pas aidé ? Public à partir de 10 ans Réservation sur https://frtc.festik.net/ceux-qui-partent-a-l-aventure/1 Festival régional de théâtre amateur 2022 dernière mise à jour : 2022-05-09 par

