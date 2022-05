Festival régional de théâtre amateur 2022: “Cendrillon”

2022-05-28 17:50:00 17:50:00 – 2022-05-28 18:45:00 18:45:00 Public à partir de 7 ans Réservation sur https://frtc.festik.net/cendrillon/1 Conte écrit par Joël Pommerat et interprété la Compagnie Les Z’Amateurs. Sélection Festhéa. Alors qu’elle n’est qu’une adolescente, Sandra perd sa mère. Son père décide rapidement de se remarier et de s’installer avec sa fille chez sa nouvelle femme et ses deux filles.

Pour n’avoir pas compris les dernières paroles de sa mère et face à un deuil impossible, Sandra accepte toutes les brimades qui lui sont infligées. Le destin de chacun va être chamboulé par l’invitation du roi à une fête en l’honneur de son fils qui a lui aussi perdu sa mère.

Cendrillon des temps modernes, ce conte aborde le thème du deuil, de l'âge, du temps qui passe, avec des personnages parfois loufoques, cruels, lâches, prisonniers d'une maison entièrement construite en verre. Public à partir de 7 ans Réservation sur https://frtc.festik.net/cendrillon/1

