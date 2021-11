Villerupt Villerupt Meurthe-et-Moselle, Villerupt FESTIVAL REGIONAL DE CHANT CHORAL Villerupt Villerupt Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Villerupt

FESTIVAL REGIONAL DE CHANT CHORAL Villerupt, 19 novembre 2021, Villerupt. FESTIVAL REGIONAL DE CHANT CHORAL Salle des fêtes – Hôtel de Ville 5 avenue Albert Lebrun Villerupt

2021-11-19 20:00:00 20:00:00 – 2021-11-19 20:00:00 20:00:00 Salle des fêtes – Hôtel de Ville 5 avenue Albert Lebrun

Villerupt Meurthe-et-Moselle Villerupt Meurthe-et-Moselle 10 EUR Concert, organisé par l’association Mines en Chœurs, au profit des soignants de l’hôpital Bel-Air de Thionville.

Au programme : Vox Femina – Le Chœur de Jeunes de Lorraine – Les Voix de l’Est (chants italiens exclusivement).

Pass sanitaire exigé. +33 6 42 89 31 64 Mines en choeurs

Salle des fêtes – Hôtel de Ville 5 avenue Albert Lebrun Villerupt

dernière mise à jour : 2021-11-15 par OT DU PAYS DE LONGWY

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Villerupt Autres Lieu Villerupt Adresse Salle des fêtes - Hôtel de Ville 5 avenue Albert Lebrun Ville Villerupt lieuville Salle des fêtes - Hôtel de Ville 5 avenue Albert Lebrun Villerupt