Festival Région en Scène Normandie 2023 – Agence Turlututu, coup de chauffe'' Salle des Mielles, 9 mars 2023, Jullouville

Festival Région en Scène Normandie 2023 – Agence Turlututu, coup de chauffe’’

Avenue des Frégates Salle des Mielles Jullouville Manche Salle des Mielles Avenue des Frégates

2023-03-09 11:00:00 11:00:00 – 2023-03-09 12:00:00 12:00:00

Salle des Mielles Avenue des Frégates

Jullouville

Manche

Spectacle ‘’Agence Turlututu, coup de chauffe’’ Fred Touch cie.

Expérience musicale et festive originale créée et interprétée par le binôme Antoine Simoni au yukulele bass et Fred Tousch à la guitare trompette et tambourin. Ils sont accompagnés d’un danseur karateka, Yann Nedelec.

Public adulte.

Tarif réduit : 3 euros : demandeurs d’emploi.

Tarif plein : 5 euros.

L’achat des billets s’effectue directement sur place, 30 minutes avant le début de chaque représentation.

officeculturel@saintpairsurmer.fr +33 2 33 70 60 41 https://saintpairsurmer.fr/

Salle des Mielles Avenue des Frégates Jullouville

