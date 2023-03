Festival REGARDS : UN VARÓN en avant-première et en présence du réalisateur Fabian Hernandez Cinéma Le Navire Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Festival REGARDS : UN VARÓN en avant-première et en présence du réalisateur Fabian Hernandez
Cinéma Le Navire, 14 mars 2023, Valence
9 boulevard d'Alsace

Drôme EUR avant-première du film UN VARON, en présence du réalisateur Fabian Hernandez. En partenariat avec Amnesty International : festival Au cinéma pour les droits humains. Prévente à l’accueil ou sur https://billetterie.lenavire.fr/ Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence

