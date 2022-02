Festival Regards Noirs – Séance dédicaces avec les auteurs Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Festival Regards Noirs – Séance dédicaces avec les auteurs Niort, 12 février 2022, Niort. Festival Regards Noirs – Séance dédicaces avec les auteurs L’îlot Sauvage 3 Rue de la Chamoiserie Niort

2022-02-12 – 2022-02-12 L’îlot Sauvage 3 Rue de la Chamoiserie

Niort Deux-Sèvres EUR Séance de dédicaces des livres des auteurs présents pour le festival Regards Noirs. Séance de dédicaces des livres des auteurs présents pour le festival Regards Noirs. Séance de dédicaces des livres des auteurs présents pour le festival Regards Noirs. L’îlot Sauvage 3 Rue de la Chamoiserie Niort

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Niort Adresse L'îlot Sauvage 3 Rue de la Chamoiserie Ville Niort lieuville L'îlot Sauvage 3 Rue de la Chamoiserie Niort Departement Deux-Sèvres

Niort Niort Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niort/

Festival Regards Noirs – Séance dédicaces avec les auteurs Niort 2022-02-12 was last modified: by Festival Regards Noirs – Séance dédicaces avec les auteurs Niort Niort 12 février 2022 Deux-Sèvres Niort

Niort Deux-Sèvres