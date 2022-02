Festival Regards Noirs – Rencontre d’auteure Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Festival Regards Noirs – Rencontre d’auteure Niort, 12 février 2022, Niort. Festival Regards Noirs – Rencontre d’auteure Librairie « L’ombre du vent » 28 Rue Saint-Jean Niort

2022-02-12 17:30:00 – 2022-02-12 Librairie « L’ombre du vent » 28 Rue Saint-Jean

Rencontre littéraire avec Dima Abdallah animée par Cécilé Prot, libraire.

Librairie « L’ombre du vent » 28 Rue Saint-Jean Niort

