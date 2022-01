Festival Regards Noirs – Projection-débat « Clash » Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Festival Regards Noirs – Projection-débat « Clash » Niort, 11 février 2022, Niort. Festival Regards Noirs – Projection-débat « Clash » Le Moulin du Roc 9 Boulevard Main Niort

2022-02-11 – 2022-02-11 Le Moulin du Roc 9 Boulevard Main

Niort Deux-Sèvres EUR 5 Dans le cadre du festival Regards Noirs, présentation/débat avec Marion Guénard, journaliste, auteure du roman « Au printemps on coupe les ailes des oiseaux » aux éditions de L’Aube. Synopsis du film :

Le Caire, été 2013, deux ans après la révolution égyptienne.

Au lendemain de la destitution du président islamiste Morsi, un jour de violentes émeutes, des dizaines de manifestants aux convictions politiques et religieuses divergentes sont embarqués dans un fourgon de police. Sauront-ils surmonter leurs différences pour s’en sortir ? Réalisé par Mohammed Diab

Egypte – France -2016

Durée : 1h37 Source : regards noirs Dans le cadre du festival Regards Noirs, présentation/débat avec Marion Guénard, journaliste, auteure du roman « Au printemps on coupe les ailes des oiseaux » aux éditions de L’Aube. Synopsis du film :

Le Caire, été 2013, deux ans après la révolution égyptienne.

Au lendemain de la destitution du président islamiste Morsi, un jour de violentes émeutes, des dizaines de manifestants aux convictions politiques et religieuses divergentes sont embarqués dans un fourgon de police. Sauront-ils surmonter leurs différences pour s’en sortir ? Réalisé par Mohammed Diab

Egypte – France -2016

Durée : 1h37 Source : regards noirs +33 5 49 78 74 11 Dans le cadre du festival Regards Noirs, présentation/débat avec Marion Guénard, journaliste, auteure du roman « Au printemps on coupe les ailes des oiseaux » aux éditions de L’Aube. Synopsis du film :

Le Caire, été 2013, deux ans après la révolution égyptienne.

Au lendemain de la destitution du président islamiste Morsi, un jour de violentes émeutes, des dizaines de manifestants aux convictions politiques et religieuses divergentes sont embarqués dans un fourgon de police. Sauront-ils surmonter leurs différences pour s’en sortir ? Réalisé par Mohammed Diab

Egypte – France -2016

Durée : 1h37 Source : regards noirs regardsnoirs.niort.fr

Le Moulin du Roc 9 Boulevard Main Niort

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Niort Adresse Le Moulin du Roc 9 Boulevard Main Ville Niort lieuville Le Moulin du Roc 9 Boulevard Main Niort Departement Deux-Sèvres

Niort Niort Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niort/

Festival Regards Noirs – Projection-débat « Clash » Niort 2022-02-11 was last modified: by Festival Regards Noirs – Projection-débat « Clash » Niort Niort 11 février 2022 Deux-Sèvres Niort

Niort Deux-Sèvres