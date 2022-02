Festival Regards Noirs – Les rendez-vous débats avec les auteurs Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Festival Regards Noirs – Les rendez-vous débats avec les auteurs Niort, 12 février 2022, Niort. Festival Regards Noirs – Les rendez-vous débats avec les auteurs Médiathèque Pierre-Moinot 7 Boulevard Main Niort

2022-02-12 – 2022-02-12 Médiathèque Pierre-Moinot 7 Boulevard Main

Programme de tous les débats et apéros-débats du Festival : 12/2 à 14h : Thème « Petites combines, grandes failles et musique rap » avec L. Desportes et M. Luzak, animé par Frédéric Prilleux. 12/2 à 15h15 : Thème « Polars au Proche-Orient, Egypte et Israël » avec M. Guénard et A. Schwartzbrod, animé par Macha Séry. 12/2 à 16h30 : Thème « Polars en démocraties post-coloniales » avec T. Cantaloube et J. Leroy, animé par Hervé Delouche. 12/2 à 18h, apéro-débat à l'îlot Sauvage : Thème « Nouveaux paysages dans la BD polar » avec D.Mary et I.Moutte, animé par Frédéric Prilleux. 13/2 à 12h15, apéro-débat à l'îlot Sauvage : Thème « Vraies fausses fictions, de quoi parle-t-on ? » avec J.Schwartzmann J-Denis Pendanx et L.Galandon 13/2 à 14h15, débat à l'îlot Sauvage : Thème « La place du noir dans la littérature » avec D. Abdallah, J-Bernard Pouy, H. Delouche et J.Guyon, animé par Corinne Naidet. regardsnoirs.niort.fr

