2023-02-07 – 2023-03-04

Deux-Sevres EUR Vieux de deux siècles, le polar, ce mauvais genre, a évolué avec les bouleversements du monde. Profitez de l’exposition pour vous mettre à la page et participer aux animations dans un décor de salon anglais.

Exposition conçue par la Bilipo (Bibliothèque des littératures policières de la Ville de Paris, Paris 5e) et produite par Bibliocité dans le cadre d’une coopération universitaire européenne soutenue par les projet DETECt (Detecting Transcultural Identity in EuropeanPopular Crime Narratives).

