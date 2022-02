Festival Regards Noirs – Escape Game : Le Mystère de Niort Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Festival Regards Noirs – Escape Game : Le Mystère de Niort

2022-02-13 13:00:00 – 2022-02-13 L'îlot Sauvage 3 Rue de la Chamoiserie

Niort Deux-Sèvres EUR « Un parcours escape game créé par gaël henry, auteur bd et un groupe d’étudiants de Niort dans le cadre du festival du polar Regards Noirs. L’information tourne en boucle, un scénario fantastique inédit a été découvert dans la maison d’enfance d’Henri- Georges Clouzot. Le soir de la présentation publique, le précieux document est dérobé. Des suspects, des témoins, mais un seul coupable… Saurez-vous mener l’enquête et élucider le mystère de Niort ? » Un prix sera remis à l’équipe ayant réalisé le meilleur chrono. Départs de l’Îlot Sauvage entre 13h et 14h30.

Durée : 2h

L'îlot Sauvage 3 Rue de la Chamoiserie Niort

