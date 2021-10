Niort Niort Deux-Sèvres, Niort Festival Regards Noirs – dédicace de Robin Recht, prix Clouzot 2021 et ciné-polar “Misery” Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort Deux-Sèvres A l’occasion du festival du polar “Regards Noirs”, le vendredi 19 novembre, à 17h, à l’Hydragon, dédicace de Robin Recht, prix Clouzot 2021 pour “La cage aux cons”, puis à 20h, au Moulin du Roc, ciné-polar “Misery” de Rob Reiner d’après Stephen King, présenté par Robin Recht.

