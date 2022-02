Festival Regards Noirs – Dédicace avec Emmanuel Savoye – Prix Jaune corbeau Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Festival Regards Noirs – Dédicace avec Emmanuel Savoye – Prix Jaune corbeau Niort, 12 février 2022, Niort. Festival Regards Noirs – Dédicace avec Emmanuel Savoye – Prix Jaune corbeau Espace Culturel Leclerc 37 Rue Jean Couzinet Niort

2022-02-12 16:30:00 – 2022-02-12 Espace Culturel Leclerc 37 Rue Jean Couzinet

Venez rencontrer le Prix Jaune corbeau, décerné le 15 décembre 2021 à Emmanuel Savoye pour son roman Le moine et le braqueur. La séance de dédicace se déroulera à l'Espace Culturel Leclerc Source : regardsnoirs.niort.fr

