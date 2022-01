Festival Regards Noirs – Apéro polar avec Emmanuel Savoye Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Festival Regards Noirs – Apéro polar avec Emmanuel Savoye Niort, 11 février 2022, Niort. Festival Regards Noirs – Apéro polar avec Emmanuel Savoye L’îlot Sauvage 3 Rue de la Chamoiserie Niort

2022-02-11 19:00:00 – 2022-02-11 L’îlot Sauvage 3 Rue de la Chamoiserie

Niort Deux-Sèvres EUR Rencontre publique avec Emmanuel Savoye, animée par Julien Védrenne, chroniqueur, animateur radio, conférencier et rédacteur en chef du webzine k-libre. Rencontre publique avec Emmanuel Savoye, animée par Julien Védrenne, chroniqueur, animateur radio, conférencier et rédacteur en chef du webzine k-libre. Rencontre publique avec Emmanuel Savoye, animée par Julien Védrenne, chroniqueur, animateur radio, conférencier et rédacteur en chef du webzine k-libre. RegardsNoirs.niort.fr

L’îlot Sauvage 3 Rue de la Chamoiserie Niort

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Niort Adresse L'îlot Sauvage 3 Rue de la Chamoiserie Ville Niort lieuville L'îlot Sauvage 3 Rue de la Chamoiserie Niort Departement Deux-Sèvres

Niort Niort Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niort/

Festival Regards Noirs – Apéro polar avec Emmanuel Savoye Niort 2022-02-11 was last modified: by Festival Regards Noirs – Apéro polar avec Emmanuel Savoye Niort Niort 11 février 2022 Deux-Sèvres Niort

Niort Deux-Sèvres