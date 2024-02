FESTIVAL REGARDS D’AILLEURS THE INVISIBLE FRAME Carcassonne, jeudi 29 février 2024.

Carcassonne est une ville qui aime le cinéma, tous les cinémas ! Il était d’évidence que le Colisée, cinéma Art et Essai emblématique de notre ville, offre aux cinéphiles un regard nouveau sur des films étrangers. S’appuyant sur les liens forts qui unissent Carcassonne et ses villes jumelées Eggenfelden, Baëza et Tallinn, l’opportunité de présenter au public les films choisis est une nouvelle occasion de découverte et de partage.

Pour sa troisième édition, Regards d’ailleurs, manifestation portée par la Ville et CGR, invite le spectateur à porter son regard sur trois thématiques qui, au fond, se rejoignent et forment un triptyque singulier qui permettra des échanges nourris à l’issue des projections.

THE INVISIBLE FRAME (vostfr)

29 février à 20h ALLEMAGNE

Débat animé avec Diane BARBE, enseignante à l’université Paul-Valéry de Montpellier Chercheuse associée au centre Marc Bloch de Berlin.

De Cynthia BEATT avec Tilda Swinton Film réalisé en 2009 durée 1h

Cynthia Beatt et Tilda Swinton suivent la trace de l’ancienne ligne de Berlin qui isola un jour l’Allemagne de l’Est de l’Allemagne de l’Ouest. Le film décrit cette empreinte d’un second pas, et vingt et un an plus tard, cette période de l’Histoire, des deux côtés de l’ancien mur.

10 Boulevard Omer Sarraut

Carcassonne 11000 Aude Occitanie

