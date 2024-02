FESTIVAL REGARDS D’AILLEURS ONLY MUSIC MATTERS Carcassonne, samedi 2 mars 2024.

Carcassonne est une ville qui aime le cinéma, tous les cinémas ! Il était d’évidence que le Colisée, cinéma Art et Essai emblématique de notre ville, offre aux cinéphiles un regard nouveau sur des films étrangers. S’appuyant sur les liens forts qui unissent Carcassonne et ses villes jumelées Eggenfelden, Baëza et Tallinn, l’opportunité de présenter au public les films choisis est une nouvelle occasion de découverte et de partage.

Pour sa troisième édition, Regards d’ailleurs, manifestation portée par la Ville et CGR, invite le spectateur à porter son regard sur trois thématiques qui, au fond, se rejoignent et forment un triptyque singulier qui permettra des échanges nourris à l’issue des projections.

ONLY MUSIC MATTERS (vostfr)

2 mars à 20h ESTONIE

Débat animé avec Erik NORKROOS, réalisateur.

De Erik NORKROOS

Avec Neeme Joervi, Nicola Benedetti, Catriona Morison, Thomas Hampson, Joshua Bell.

Documentaire réalisé en 2023 durée 1h26

Le chef d’orchestre estonien Neeme Joervi est à la tête d’une dynastie musicale qui révolutionne la vie musicale de l’Estonie et au-delà. Neeme est également l’un des chefs d’orchestre les plus enregistrés ou même des musiciens au monde. Le film suit le célèbre Neeme Joervi dans ses activités de ces quatre dernières années en Estonie ainsi qu’à Prague, Vienne, Glasgow et en Amérique. La nature de Neeme est révélée par les membres de sa famille et ses amis, ainsi que par des musiciens qui ont joué avec lui lors de concerts, Nicola Benedetti, Catriona Morison, Thomas Hampson, Joshua Bell, etc.

Début : 2024-03-02 20:00:00

fin : 2024-03-02

10 Boulevard Omer Sarraut

Carcassonne 11000 Aude Occitanie

