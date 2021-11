Festival Regards Croisés Saint-Malo, 4 novembre 2021, Saint-Malo.

Festival Regards Croisés Palais du Grand Large 1 Quai Duguay-Trouin Saint-Malo

2021-11-04 – 2021-11-04 Palais du Grand Large 1 Quai Duguay-Trouin

Saint-Malo 35400

Regards Croisés est le premier Festival de films courts métrages « Métiers et Handicaps ». Créé en 2009 à l’initiative de l’association l’Hippocampe, ce Festival rassemble déjà autour de lui un grand nombre d’acteurs publics et privés portés par les mêmes valeurs. Le Festival Regards Croisés contribue ainsi à promouvoir les politiques menées en faveur du handicap, mais aussi à l’échange d’expertises à partir de films où les compétiteurs du Festival expriment en 6 minutes maximum, de manière drôle, décalée ou sérieuse leur vie au travail.

De 10h à 16h30 : Job Dating Handicap (salle du Grand Large)

De 17h30 à 19h :

Conférence “Handicap, talent et réussite” (Amphi Chateaubriand)

Cette année, la conférence s’articulera autour de la présentation de chaque intervenant avec la définition de ce que signifie pour eux la réussite et ils présenteront également leur parcours de vie.

Les intervenants :

– Anne Commont, Câbleuse dans l’Entreprise Adaptée TECH’AIR, lauréate des Trophées 2021 Femmes en EA & ESAT.

– Dorian Foulon, Coureur cycliste handisport français, participation aux jeux paralympiques de Tokyo où il a été médaillé d’or en poursuite C5.

– Hugo Horiot, Écrivain et acteur à Paris, expert auprès des institutions européennes à Bruxelles.

– Luc Leprêtre, Auteur. Il écrit depuis 15 ans pour sortir le handicap des carcans où il est trop souvent installé.

De 19h30 à 21h : Soirée rencontre, échanges, spectacles et remise des trophées du vote en ligne 2020

A partir de 21h : Dîner de gala (sur invitation)

Journée accessible sur présentation du pass sanitaire

+33 2 47 26 27 52 http://www.festivalregardscroises.com/

