Festival “Regarde !” Arès, 24 juin 2022, Arès.

Festival “Regarde !” Arès

2022-06-24 18:00:00 – 2022-06-26 23:30:00

Arès 33740

Au programme : 3 jours de féérie et fête entre spectacles et joyeux banquets !

Des spectacles inédits créés spécialement pour le festival, des balades contées et sonores, de la magie, du cirque… vous en prendrez à coup sûr plein les yeux !

Découvrez sans plus tarder le programme en cliquant sur le lien calaméo.

+33 5 56 03 93 03

