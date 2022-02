FESTIVAL : REFLETS DU CINÉMA DE LA MER NOIRE Mayenne, 18 mars 2022, Mayenne.

FESTIVAL : REFLETS DU CINÉMA DE LA MER NOIRE Le Vox 16 Place Juhel Mayenne

2022-03-18 – 2022-03-27 Le Vox 16 Place Juhel

Mayenne Mayenne

Depuis 1997, Atmosphères 53 organise chaque année Les Reflets du Cinéma qui réunissent plus de 25 000 spectateurs pendant 12 jours. D’envergure départementale, ce festival présente, dans les 10 salles de cinéma du territoire et en direction de tous les publics, une programmation variée de longs et courts métrages, qui se veut le reflet actuel de la cinématographie d’un pays ou d’un territoire.

Le festival propose plus de 50 films de tous genres, accessibles à tous sans pour autant se départir d’une exigence de qualité. Il propose également des conférences, expositions, spectacles, ateliers pratiques et tables rondes professionnelles autour du cinéma. Chaque année, une vingtaine d’invités, tels que des réalisateurs, acteurs, techniciens, journalistes, universitaires ou distributeurs, vient rencontrer et débattre avec le public mayennais.

Soucieuse de proposer au public de découvrir non seulement la cinématographie mais aussi la culture des pays choisis, Atmosphères 53 développe également des partenariats avec de nombreuses structures culturelles et sociales du département ou d’ailleurs, pour mettre en lumière d’autres formes artistiques et créer des ponts entres les arts.

LE 19 MARS /

– 14H00 : FEAR, une réalisation d’Ivaylo Hristov + PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE DU FESTIVAL DU CINÉMA BULGARE DE PARIS

– 17H00 : IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’EST, une réalisation de Larissa Sadilova

– 18H45 : LE DERNIER VOYAGE VERS LA MER, une réalisation d’Adi Voicu + SUIVI DE DERRIÈRE LA COLLINE, une réalisation de Emin Alper

– 21H15 : LA CACOPHONIE DU DONBASS, une réalisation d’Igor Minaiev + PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

LE 20 MARS /

– 11H00 : LA FIÈVRE DE PETROV, une réalisation de Kirill Serebrennikov

– 14H15 : GLORY, une réalisation de Kristina Grozeva et Petar Valchanov COUP DE CŒUR DES BÉNÉVOLES

– 16H30 : LE RETOUR, une réalisation d’Andreï Zviaguintsev + PRÉSENTATION DU FOCUS ZVIAGUINTSEV PAR JOËL CHAPRON

– 20H00 : CHERS CAMARADES !, une réalisation d’Andreï Konchalovsky + PRÉSENCE DE JOËL CHAPRON

LE 21 MARS /

– 09H00 : SIBEL, une réalisation de Çagla Zencirci et Guillaume Giovanetti

– 14H30 : L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA, une réalisation d’Anca Damian

– 18H00 : ET PUIS NOUS DANSERONS, une réalisation de Levan Akin

– 20H30 : EKA ET NATIA, CHRONIQUE D’UNE JEUNESSE GÉORGIENNE, une réalisation de Nana Ekvtimishvili et Simon Groß + PRÉSENCE DES RÉALISATEURS

LE 22 MARS /

– 10H00 : LETO, une réalisation de Kirill Serebrennikov

– 14H00 : CLASSE À PART, une réalisation d’Ivan Tverdovski

– 16H00 : GLORY, une réalisation de Kristina Grozeva et Petar Valchanov COUP DE CŒUR DES BÉNÉVOLES

– 18H00 : BABI YAR. CONTEXT, une réalisation de Sergei Loznitsa

– 20H30 : L’IDIOT !, une réalisation de Yuri Bykov

LE 23 MARS /

– 15H30 : FAUTE D’AMOUR, une réalisation d’Andreï Zviaguintsev

– 18H30 : CONFÉRENCE, une réalisation d’Ivan Tverdovski

– 21H00 : BAD LUCK BANGING OR LOONY PORN, une réalisation de Radu Jude SÉANCE DE MINUIT

LE 24 MARS /

– 14H00 : DONBASS, une réalisation de Sergei Loznitsa

– 16H15 : L’AFFAIRE COLLECTIVE, une réalisation d’Alexander Nanau

– 20H30 : IL ÉTAIT UNE FOIS PALILULA, une réalisation de Silviu Purcarete + PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

LE 25 MARS /

– 14H00 : KERR, une réalisation de Tayfun Pirselimoglu

– 16H00 : WOMEN DO CRY, une réalisation de Mina Mileva et Vesela Kazakova

– 18H00 : LETO, une réalisation de Kirill Serebrennikov + PRÉCÉDÉ D’UN CONCERT DE MUSIQUES ACTUELLES

– 21H00 : EN ATTENDANT PAPA, une réalisation de Mari Gulbiani + PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE

LE 26 MARS /

– 14H00 : BONNE ROUTE PAPA, une réalisation de Bianca Sescu + PRÉSENCE DE LA RÉALISATRIC + SUIVI DE CHAT DANS LE MUR, une réalisation de Vesela Kazakova et Mina Mileva

– 16H30 : KADIR (BETWEEN TWO DAWNS), une réalisation de Selman Nacar

– 18H30 : À RÉSIDENCE (DELO), une réalisation d’Alexeï Guerman

LE 27 MARS /

– 11H00 : LÉVIATHAN, une réalisation d’Andreï Zviaguintsev

– 14H00 : SISTER, une réalisation de Svetla Tsotsorkova + PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE ET DU SCÉNARISTE

– 16H45 : SOUS LE CIEL DE KOUTAÏSSI, une réalisation d’Aleksandre Koberidze

– 20H00 : THE WHALER BOY, une réalisation de Philipp Yuryev + PRÉCÉDÉ D’UN CONCERT DE L’ENSEMBLE GUITARES.

CLÔTURE DU FESTIVAL.

Ce rendez-vous est organisé en partenariat avec les exploitants de salles du département, le CNC, la DRAC, le Département, le Conseil régional des Pays de la Loire, Mayenne Communauté et d’autres collectivités.

contact@atmospheres53.org +33 2 43 04 20 46

