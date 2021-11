Orléans Cinéma Les Carmes Loiret, Orléans Festival Récidive 1940 Cinéma Les Carmes Orléans Catégories d’évènement: Loiret

du lundi 8 novembre au dimanche 14 novembre à Cinéma Les Carmes

Au cinéma Les Carmes, au CDNO et à la Scène Nationale d’Orléans. Un nouveau rendez-vous consacré au cinéma à orléans ! du 8 au 14 novembre, le festival récidive propose « une année de cinéma dans l’histoire » aux carmes, au cdno et à la scène nationale d’orléans. une épopée cinématographique pour partir à la rencontre des étoiles d’hier, icônes de l’âge d’or du 7e art, et des artistes d’aujourd’hui, engagés et passionnés. Au programme : 25 films de fiction de l’an 40, du Dictateur à Remorques, des Raisins de la colère à Rebecca ou au Juif Süss, et un florilège de réalisateurs, Hitchcock, Hawks, Ford, Disney, Lubitsch, Grémillon, Pagnol, Gance, Duvivier, Ophuls, Donskoi, Powell…, chacun présenté par un ou une spécialiste, invités par la manifestation. Un festival de cinéma, ce sont aussi des avant-premières, des « leçons de cinéma », des rencontres, des débats, des documentaires, des conférences ou des tables-rondes à la Scène Nationale d’Orléans. Benoît Jacquot, avec ses films d’histoire, est notre grand invité ; quant à Costa Gavras, il vient recevoir le Prix Jean Zay 2021. [[https://www.cinemalescarmes.com/recidive/](https://www.cinemalescarmes.com/recidive/)](https://www.cinemalescarmes.com/recidive/)

Une année de cinéma dans l’histoire Cinéma Les Carmes 7 rue des Carmes 45000 Orléans Orléans Loiret

2021-11-08T10:30:00 2021-11-08T22:00:00;2021-11-09T10:30:00 2021-11-09T22:00:00;2021-11-10T10:30:00 2021-11-10T22:00:00;2021-11-11T10:30:00 2021-11-11T22:00:00;2021-11-12T10:30:00 2021-11-12T22:00:00;2021-11-13T10:30:00 2021-11-13T22:00:00;2021-11-14T10:30:00 2021-11-14T22:00:00

