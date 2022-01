Festival Recall Marseille 1er Arrondissement, 2 février 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Festival Recall Marseille 1er Arrondissement

2022-02-02 – 2022-02-06

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement

7.5 7.5 Le Festival Recall a pour ambition de mettre en avant le cinéma de patrimoine en travaillant chaque année autour d’un cinéaste, un genre ou un thème. Cette année c’est Dario Argento qui sera à l’honneur avec une rétrospective et des invités pour parler de son travail et de son influence.



Guy Astic, Jean-Baptiste Thoret et les cinéastes Cattet et Forzani nous font l’honneur de venir rencontrer les spectateurs !



Retrouvez le programme avec toutes les séances festival-recall.fr

Marseille 1er Arrondissement

